MLB: Gerrit Cole regresa a la lomita con una actuación de élite frente a Tampa Bay

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Gerrit Cole no pudo haber pedido un mejor escenario para su reincorporación a las Grandes Ligas. Tras un largo proceso de recuperación derivado de una cirugía Tommy John, el as de los New York Yankees demostró este viernes contra los Tampa Bay Rays que su nivel competitivo permanece intacto.

En lo que fue su primera aparición oficial desde el Juego 5 de la Serie Mundial 2024, el derecho ofreció una cátedra de pitcheo en el Yankee Stadium, lanzando seis entradas en blanco que silenciaron a la ofensiva rival.

Velocidad y control

Desde el primer lanzamiento, Cole dejó claro que su brazo estaba listo para la exigencia del máximo nivel. Con una combinación quirúrgica de su recta de cuatro costuras —que alcanzó las 98.6 mph en la entrada inicial— y su característico knuckle curve, mantuvo a los bateadores de Tampa Bay fuera de balance durante toda la velada.

La eficacia fue total: en seis episodios de labor, Cole permitió apenas dos imparables, otorgó tres bases por bolas y registró dos ponches. Un momento cargado de simbolismo ocurrió al retirar por la vía del ponche a Yandy Díaz, marcando su primer abanicado en Grandes Ligas tras más de dos años de ausencia.

Los datos de Baseball Savant respaldan la dominancia del veterano: los Rays apenas pudieron poner en juego ocho bolas ante lanzamientos que superaron las 95 mph, una prueba de que su potencia sigue siendo una pesadilla para los rivales.

Un camino de superación

El camino hacia este regreso no fue sencillo. A sus 35 años, Cole enfrentó el desafío de una rotura del ligamento colateral cubital sufrida en marzo del año pasado, una lesión que lo mantuvo alejado de los diamantes durante toda la temporada anterior. Previamente, en 2024, su participación ya se había visto limitada a solo 17 aperturas debido a problemas inflamatorios en el codo, lo que convirtió esta rehabilitación en una de las más cruciales de su carrera.

Para asegurar su éxito este viernes, Cole completó un riguroso programa de seis aperturas de rehabilitación en ligas menores, cubriendo 29 entradas a través de tres niveles distintos. En este lapso, logró ajustar su mecánica y afinar su control, registrando una efectividad de 4.66 y una sólida relación de 28 ponches por solo tres boletos otorgados.

El respaldo necesario

Aunque la labor de Cole fue sobresaliente, el duelo se mantuvo tenso durante toda su estancia en la lomita. El lanzador abandonó el encuentro con una ventaja mínima de 1-0, consolidada gracias a un cuadrangular solitario de Austin Wells, quien se encargó de proporcionar el apoyo ofensivo indispensable para respaldar la brillante salida de su abridor.

Con este desempeño, Gerrit Cole no solo disipa cualquier duda sobre su estado físico, sino que envía un mensaje contundente al resto de la liga: el pilar de la rotación neoyorquina está de vuelta y con intenciones de retomar su posición como uno de los lanzadores más dominantes del béisbol.