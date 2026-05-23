MLB: Trevor Bauer sale ileso tras un aparatoso accidente automovilístico en Arizona

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El exlanzador de las Grandes Ligas, Trevor Bauer, vivió momentos de tensión esta semana en Scottsdale, Arizona, al verse involucrado en un aparatoso accidente vehicular. Bauer, quien actualmente forma parte de los Long Island Ducks de la Liga Atlántica, conducía su McLaren 765LT, valorado en aproximadamente 600,000 dólares, cuando fue impactado de costado por otro automóvil.

El suceso fue captado en vídeo por transeúntes, cuyas imágenes revelan la magnitud de la colisión: el vehículo de lujo quedó detenido en sentido contrario y gravemente dañado, especialmente en el lado del conductor, tras haber impactado contra un poste urbano.

El momento del rescate

El material audiovisual muestra a los testigos acercándose con urgencia al McLaren, visiblemente preocupados por el estado del deportista. En el vídeo se escucha a una persona pedirle a Bauer que mantuviera la calma: “¡Mierda! Amigo, no te muevas demasiado rápido. Fue un golpe directo”.

Bauer, quien logró salir del auto a través del asiento del pasajero, se mostró claramente aturdido por la fuerza del impacto, respondiendo con confusión ante la situación. Afortunadamente, pese a lo aparatoso del choque, las autoridades locales confirmaron que ni Bauer ni el conductor del otro vehículo implicado sufrieron lesiones físicas que requirieran traslado hospitalario.

Recuperación interrumpida

El presidente de los Long Island Ducks, Michael Pfaff, confirmó poco después que el lanzador logró salir ileso de este percance. Es importante notar que Bauer se encontraba en Arizona precisamente para recibir tratamiento especializado debido a espasmos en la espalda, condición que lo tiene actualmente en la lista de lesionados.

Según fuentes cercanas al jugador, al momento del accidente el lanzador circulaba respetando el límite de velocidad y permanecía en su carril cuando fue embestido por el otro conductor.

El camino profesional de Bauer fuera de las Mayores

Este incidente ocurre en un momento en el que el lanzador, de 35 años, mantiene una búsqueda activa por retornar al máximo nivel del béisbol profesional. Bauer no ha pisado un diamante de la MLB desde 2021, año en el que fue apartado tras enfrentar acusaciones de agresión sexual.

Aunque nunca se presentaron cargos penales en su contra y el caso civil concluyó sin compensación económica, la sanción impuesta por la oficina del comisionado —tras una investigación sobre la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil— resultó en una suspensión histórica de 194 juegos.

Tras cumplir dicha sanción y ver cerradas las puertas en las Grandes Ligas, Bauer ha intentado reconstruir su carrera en el extranjero, con pasos por el béisbol profesional de Japón y México, antes de convertirse en el primer jugador en ser fichado por los Long Island Ducks dentro del sistema estadounidense fuera de la órbita de la MLB.