MLB: Gerrit Cole tiene estos números históricos con los Yankees

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Los New York Yankees recuperan este viernes 22 de mayo a una de sus máximas figuras sobre el montículo. Gerrit Cole regresará oficialmente a las Grandes Ligas para enfrentar a los Tampa Bay Rays luego de una larga recuperación tras la cirugía Tommy John que lo mantuvo fuera durante gran parte de la temporada 2024 y toda la campaña 2025, respectivamente.

La expectativa alrededor del derecho estadounidense es enorme y no es para menos, no solo por lo que representa para la rotación neoyorquina, sino también por el impresionante nivel que mostró desde su llegada a la organización.

Su regreso genera ilusión entre los aficionados, especialmente considerando el impacto que ha tenido cada vez que sube al montículo con el uniforme de los Yankees y lo que puede significar esto en lo colectivo en su pelea por la División Este de la Liga Americana.

Gerrit Cole - MLB

Las estadísticas del lanzador en sus primeras cinco temporadas con la franquicia reflejan un dominio absoluto. Cole acumuló 915 ponches, registró una efectividad de 3.12 y mantuvo un WHIP de apenas 1.03, números que lo colocan en un grupo extremadamente exclusivo dentro de la historia moderna de las Grandes Ligas.

De hecho, desde el inicio en 1920, solamente Max Scherzer con los Nationals y Pedro Martínez con los Red Sox lograron cifras similares durante sus primeras cinco campañas con un mismo equipo.

El ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2023 vuelve ahora con el objetivo de liderar nuevamente a unos Yankees que aspiran a pelear por la Serie Mundial. Más allá de los números, el pelotero de 35 años representa liderazgo, mentalidad ganadora y estabilidad dentro del cuerpo de lanzadores.

Finalmente, el duelo ante Tampa Bay marcará el inicio de un nuevo capítulo para Gerrit Cole, quien buscará demostrar que todavía sigue siendo uno de los lanzadores más dominantes de toda la Gran Carpa desde su debut.