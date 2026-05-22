Los Mets apuestan por el futuro: Jonah Tong recibe el llamado a las Grandes Ligas

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Los New York Mets han decidido inyectar juventud a su plantilla. Según reportes de Jon Heyman, del New York Post, la organización ha convocado oficialmente este viernes a Jonah Tong, su prospecto de pitcheo número uno, justo antes de dar inicio a la serie contra los Miami Marlins.

Esta decisión marca un movimiento estratégico para la franquicia, que busca evaluar el crecimiento de su mejor brazo joven en el máximo nivel competitivo.

El adiós a un veterano

Para concretar la llegada de Tong al roster de Grandes Ligas, los Mets tomaron la difícil decisión de designar para asignación al relevista veterano Craig Kimbrel. El movimiento subraya la urgencia del equipo por renovar su cuerpo de lanzadores, considerando que el experimentado cerrador ha tenido un desempeño complicado en este 2026.

Kimbrel, de 37 años, ha registrado una efectividad de 6.00 a lo largo de 15 entradas esta temporada. Su salida se precipitó tras una actuación reciente contra los Nacionales de Washington, donde permitió dos carreras limpias, un reflejo de las dificultades que ha enfrentado para mantener la consistencia en el montículo.

¿Qué esperar de Jonah Tong?

Tong, de apenas 22 años, llega a las mayores con la etiqueta de ser el mejor lanzador en el sistema de granjas de los metropolitanos. Su llamado no es casualidad; el derecho fue retirado de su apertura programada para el pasado miércoles con los Syracuse Mets (Triple-A), un claro indicativo de que el equipo ya planeaba su transición.

Aunque sus números en Triple-A esta temporada —donde mantiene una efectividad de 5.68— sugieren que todavía hay aspectos por pulir, la organización confía en su potencial. El objetivo principal es ver cómo ha evolucionado desde su breve paso por la MLB el año pasado, cuando registró una efectividad de 7.71 en cinco aperturas.

Versatilidad para el cuerpo técnico

La incógnita ahora es cómo el mánager decidirá utilizar al joven talento. Los Mets cuentan con flexibilidad táctica: Tong podría ser integrado directamente en la rotación como abridor, o bien, funcionar como un relevista de larga distancia capaz de devorar varias entradas frente a los Marlins, dependiendo de las necesidades del juego y del estado del resto del bullpen.

Su desempeño en esta serie será vital para determinar si Tong está listo para establecerse permanentemente en la Gran Manzana o si todavía requiere de ajustes menores para dominar a los bateadores de nivel ligamayorista.