MLB: Luis Arráez no baja su intensidad y vuelve a duplicar por jornada seguida

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Hit, tras hit, tras hit, tras hit. Así tal cual se han desarrollado los últimos dos compromisos de Luis Arráez, quien apunta seriamente al liderato de bateo de la Liga Nacional. Para esta jornada del sábado en la MLB, los Gigantes de San Francisco derrotaron por 10 a 3 a las Medias Blancas de Chicago en el Oracle Park.

Arráez sigue en modo Gigante con el bate

La Regadera destacó al irse de 5-2 con un triple y dos anotadas, una actuación que le permitió mantener alto su promedio. Además, se trató de su segundo juego multi-hit seguido, así como el número 18 de esta temporada 2026.

Su primer turno productivo fue en el cuarto episodio, cuando disparó un largo triple por el jardín derecho que le permitió anotar -minutos más tarde- la primera carrera de la tarde tras un elevado de sacrificio. Luego, en el quinto pegó un sencillo por la misma pradera y posteriormente pisó el home tras el cuadrangular de Casey Schmitt.

A falta de que culmine por completo esta jornada, Luis Arráez es el tercer bateador con mejor promedio en la Liga Nacional. Por los momentos solo lo superan Brandon Marsh (.324) y Otto López (.338).

Asimismo, cabe agregar que se trata del pelotero venezolano con más imparables en la presente campaña, así como el segundo en toda las Grandes Ligas.

Números de Luis Arráez en la temporada 2026 de la MLB