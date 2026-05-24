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MLB: Willson Contreras provoca que se vacíen las bancas entre Boston y Minnesota

Por

Theoscar Mogollón González
Sabado, 23 de mayo de 2026 a las 09:10 pm

El grandeliga venezolano no pudo evitar llevarse por delante al receptor rival en el home

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Willson Contreras tuvo otra jornada positiva con el madero durante este sábado, ya que ligó de 3-2 con una anotada y una base por bolas. Sin embargo, eso pasó a un segundo plano luego de protagonizar un pequeño altercado en el home con Víctor Caratini.

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Sin maldad de parte de Willson

El Fenway Park presenció la derrota por 4 a 2 de las Medias Rojas de Boston ante los Mellizos de Minnesota, no sin antes vivir momentos de tensión tras vaciarse las bancas por un enredo entre ambos peloteros.

A la altura del cuarto inning, el venezolano pareció ignorar la señal de alto del coach de tercera base e intentó anotar desde la inicial tras un doble de Ceddanne Rafaela. El detalle es que al momento de llegar al home, ya sin espacio de maniobra, empujó con algo de fuerza al receptor que no tardó en molestarse.

Pero si bien Willson Contreras y Víctor Caratini se abrazaron mientras intercambiaban algunas palabras, sin discutir de forma acalorada, ambos bancos y bullpens se vaciaron casi al instante. Afortunadamente no hubo agresiones físicas y los equipos regresaron a sus posiciones con advertencias del jefe de árbitros.

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