MLB: Jorbit Vivas se estrena como jonronero para liquidar a Atlanta

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Los Nacionales de Washington nivelaron su serie del fin de semana luego de derrotar con un ajustado 2 a 0 a los Bravos de Atlanta. Allí, una de las figuras claves del equipo fue Jorbit Vivas, quien de hecho fue el único bateador que logró duplicar en este duelo.

Vivas le dio un gran respiro a Washington

Y es que el grandeliga venezolano no solo bateó par de imparables, sino que también se estrenó como jonronero en esta temporada 2026 de la MLB. Al final ligó de 4-2 con impulsada y anotada. De hecho, vale mencionar que apenas se trató de su segundo juego multi-hit del año.

El enorme batazo de Jorbit Vivas sucedió abriendo el quinto episodio. Al primer lanzamiento del abridor Grant Holmes, una recta adentro, disparó un largo elevado de 364 pies que aterrizó por todo el jardín derecho. De esa manera remolcó la segunda y definitoria rayita que certificó el triunfo del elenco capitalino.

Recordemos que esta apenas es la segunda campaña del oriundo de Puerto Cabello en Grandes Ligas. El año pasado debutó con los Yankees de Nueva York y tras 29 compromisos solo conectó un vuelacercas, impulsó cinco carreras y anotó otras seis.

Números de Jorbit Vivas en la temporada 2026 de la MLB