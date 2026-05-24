MLB: Orlando Arcia se gana con batazos la confianza de Minnesota

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Orlando Arcia se ganó un lugar en Mellizos de Minnesota durante esta temporada gracias a su rendimiento ofensivo. En Triple A, estuvo imparable con una producción importantes. Sin embargo, su inicio está siendo bastante sólido con batazos importantes en Grandes Ligas.

Arcia capitalizó al máximo su segunda oportunidad en la alineación titular en Mellizos. Durante el último encuentro celebrado en Fenway Park contra Medias Rojas de Boston; el criollo conectó un imparable oportuno en la quinta entrada para sellar la victoria 4-2 de visitante.

La ofensiva de Orlando ha causado un impacto positivo inmediato desde su ascenso para cubrir la vacante del lesionado: Royce Lewis. El veterano infielder derecho exhibe un astronómico promedio de .500, producto de 3 hits en 6 turnos al bate disputados en lo que va de temporada.

Orlando Arcia acecha la mítica cifra de los 100 jonrones en Grandes Ligas

Orlando Arcia está teniendo un sólido inicio de campaña que lo consolida a Grandes Ligas. El regreso del venezolano al máximo nivel, lo posiciona frente a un hito sumamente significativo para su trayectoria. Está a solo 10 HR de alcanzar los 100 en Las Mayores.

De lograrlo sería el pelotero venezolano #38 en lograr dicha marca. El ritmo y la regularidad que logre establecer con el madero en Mellizos de Minnesota serán determinantes para alcanzar dicha meta en lo que va de temporada. El derecho puede lograr la marca con tranquilidad.

Números de Orlando Arcia con Mellizos en 2026

Orlando Arcia tiene muy pocos juegos en Grandes Ligas durante 2026. Sin embargo, su impacto está siendo fuerte para tener continuidad en el equipo. Si se mantiene bateando de manera regular, será pieza inamovible de Twins a lo largo del año.

Números de Arcia en 2026:

- 2 juegos, 6 turnos, 3 hits, 1 impulsada, 1 ponche, .500 PRO, .500 OBP, .500 SLG, 1.000 OPS