MLB: Yordan Álvarez evita problema mayor y respira Houston

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Yordan Álvarez es uno de los mejores peloteros de Astros de Houston. Perder al cubano sería un duro golpe para la ofensiva del equipo que ya ha tenido demasiadas lesiones. Sin embargo, el bateador no estará de baja, evitó una lesión mayor y se encuentra bajo observación.

Joe Espada manager de Astros disipó rápidamente los temores de la fanaticada al confirmar que la salida del cubano respondió a una medida de precaución. La directiva prefiere pecar de cautelosa con su máxima figura ofensiva en lugar de forzarlo a jugar con molestias tempranas.

Los exámenes iniciales en la zona de la escápula derecha no revelaron daños estructurales ni desgarros de gravedad en el cuerpo de Álvarez. Todo apunta a que la rigidez sufrida en el círculo de espera fue producto de la alta carga física acumulada en este primer tercio de temporada.

¿Astros de Houston dependen de Yordan Álvarez?

La influencia de Yordan Álvarez en el engranaje ofensivo del lineup de Astros de Houston es absoluta. El jardinero zurdo se ha convertido en el verdadero motor del equipo, cargando con el peso productor que adolece de consistencia cuando su máxima figura no está presente.

La demoledora frecuencia jonronera y la capacidad para remolcar carreras en momentos de máxima presión lo transforman en insustituible para el mánager Joe Espada. Las estadísticas del slugger cubano no mienten, siendo el líder absoluto de la franquicia en varios departamentos.

Números de Yordan Álvarez con Astros en 2026

Yordan Álvarez seguramente se tome un par de días de descanso para reponerse del dolor. Sin embargo, evitó pasar por la lista de lesionados y eso ya es ganancia para su historial y el mal récord que llega Astros de Houston con las lesiones.

Números de Álvarez en 2026:

- 53 juegos, 190 turnos, 31 anotadas, 57 hits, 11 dobles, 15 jonrones, 31 impulsadas, 34 boletos, 38 ponches, 1 base robada, .300 PRO, .4115 OBP, .595 SLG, 1.010 OPS