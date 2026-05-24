Alarma en Houston: Yordan Álvarez abandona por lesión en pleno turno al bate

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Los Astros de Houston consiguieron una sólida victoria por 3-0 sobre los Cachorros de Chicago, pero el resultado quedó en segundo plano debido a la preocupación por su principal referente ofensivo. El bateador designado, Yordan Álvarez, tuvo que abandonar el encuentro de este sábado durante la sexta entrada tras sufrir un espasmo en la espalda, una baja sensible para el equipo de cara al cierre de la serie donde buscarán la barrida.

Las señales de alerta comenzaron antes del 'Playball'

La molestia no apareció de la nada. Tras el encuentro, el toletero cubano explicó —con la ayuda de un traductor— que había sentido rigidez en la escápula (omóplato) derecha desde temprano mientras realizaba su preparación habitual en el gimnasio.

"Estaba haciendo mi rutina antes de salir a batear, levantando pesas, y sentí que la escápula estaba un poco tensa; no podía levantar mucho el brazo derecho", confesó Álvarez, admitiendo que pensó que el dolor disminuiría con las horas, algo que finalmente no ocurrió.

El momento de la salida

El punto crítico llegó en la baja de la sexta entrada. Tras conectar un batazo de foul ante los envíos del lanzador Colin Rea, Álvarez quedó abajo en la cuenta 0-2 y su lenguaje corporal evidenció que algo andaba mal. Al notar la incomodidad de su estrella, el mánager Joe Espada no dudó en intervenir de inmediato. El estratega detuvo el turno y envió a Zach Dezenzo como bateador emergente, quien terminó ponchándose en el siguiente lanzamiento.

Espada detalló después que el factor clave para tomar la decisión fue el ritmo del jugador: "Una vez que empezó su turno al bate, se tomó demasiado tiempo entre lanzamientos. Era evidente que era hora de sacarlo del juego". Por su parte, Álvarez agradeció la precaución de su mentor: "Espada se me acercó y me sacó para que descansara y no empeorara la situación. Simplemente seguí sus instrucciones".

El peso de su ausencia y el plan de los Astros

Afortunadamente para la organización de Houston, el cuerpo técnico ya tenía contemplado darle descanso a Álvarez en el juego dominical, una decisión que se tomó antes de que aparecieran las molestias físicas. Sin embargo, perder el bate de un tres veces All-Star siempre es un golpe duro para cualquier alineación.

En lo que va de la campaña, el pelotero de 28 años ha sido el motor de la ofensiva texana, registrando un sólido promedio de bateo de .300, acompañado por 15 cuadrangulares y 31 carreras impulsadas. La prioridad absoluta de los Astros ahora será evaluar la evolución del cubano día a día para evitar que una simple rigidez muscular se transforme en una estancia prolongada en la lista de lesionados.