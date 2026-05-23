MiLB: Prospecto del Magallanes anda inspirado y extiende su seguidilla de jonrones

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Entre tantos prospectos venezolanos que están dando de qué hablar esta temporada 2026 en Ligas Menores, hay uno en particular que viene haciendo las cosas muy bien para su corta edad. Dicha figura pertenece a los Navegantes del Magallanes y para la jornada de este sábado sacó a relucir nuevamente su poder con el madero.

Una de las tantas joyas de Boston

Hablamos, por supuesto, de Franklin Arias, quien a estas alturas sigue dando mucho de qué hablar con su producción ofensiva. De hecho, en caso de mantener este magnífico nivel podría dar un inesperado salto desde Doble-A hasta las Grandes Ligas, algo que no sería descabellado para las Medias Rojas de Boston.

A pesar de que Portland Sea Dogs cayó con pizarra de 7 a 3 frente a Reading Fighting Phils (Phillies de Filadelfia), el caraqueño duplicó en cinco turnos al bate con un jonrón, una carrera impulsada y dos anotadas. Con este ya son 16 juegos multi-hit en la presente zafra, y el segundo de forma consecutiva.

El enorme batazo de Franklin Arias sucedió en la parte alta del séptimo episodio, luego de conectar un lanzamiento pegado que hizo desaparecer por todo el jardín izquierdo. Vale resaltar que se trató de su tercer vuelacercas de los últimos dos compromisos.

Números de Franklin Arias en la temporada 2026 de la MiLB (Doble-A)