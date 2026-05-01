MLB: Prospecto de Boston sigue brillando con su ofensiva en ligas menores

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El talento joven siempre genera expectativa de cara al futuro, pero lo de Franklin Arias durante el mes de abril fue más allá de una simple promesa dentro del terreno de juego. El venezolano se convirtió en uno de los nombres más destacados dentro del sistema de ligas menores, firmando actuaciones que no pasaron desapercibidas.

Mientras otros prospectos daban sus primeros pasos en Grandes Ligas o protagonizaban movimientos importantes, Arias optó por hablar con el bate. El infielder de los Boston Red Sox dejó claro que su desarrollo va por el camino correcto, cerrando el mes con un impacto ofensivo constante que incluyó momentos decisivos, como un jonrón en la novena entrada que igualó un juego en Doble-A.

Franklin Arias – Boston

El balance de abril refleja a un bateador completo. Terminó como líder en OPS dentro de la Liga del Este con 1.196, acompañado de un promedio de .375 y un slugging de .764, cifras que lo colocan entre los más dominantes del circuito.

Su capacidad para responder en situaciones clave también fue determinante. Además, conectó ocho cuadrangulares en un tramo relativamente corto de juegos, evidenciando un salto significativo en su poder ofensivo respecto a campañas anteriores

Otro aspecto que resalta es su consistencia. El pelotero de 20 años logró encadenar rachas productivas, incluyendo varios encuentros consecutivos conectando jonrón y múltiples juegos con más de un hit.

Finalmente, el venezolano demuestra madurez y ajustes constantes en su corta carrera. Su evolución en la mecánica de bateo y la calidad del contacto sugiere que su techo aún está lejos. Si logra mantener este ritmo, Franklin Arias seguirá ganando terreno como una de las piezas más prometedoras del futuro de Boston.