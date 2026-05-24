MLB: Jackson Chourio demuestra estar sano a punta de batazos

Suscríbete a nuestros canales

Luego de sufrir una fractura en su mano izquierda durante el Clásico Mundial de Beisbol, Jackson Chourio ha regresado como nuevo a la disciplina de los Cerveceros de Milwaukee. El toletero venezolano volvió a la acción en el mes de mayo, y ha podido demostrar que, a pesar de la inactividad, sigue siendo un bateador de muchísimo peligro en Las Mayores.

El zuliano vivió una excelente jornada este sábado 23 de mayo ante los Dodgers de Los Ángeles, al irse con par de dobletes en cinco turnos al bate, además de lograr anotar una carrera. Con esta excelente actuacón los números del jardinero de Milwaukee no paran de subir, para demostrar que ha regresado 100% sano de su lesión.

Jackson Chourio en gran forma

Jackson Chourio hizo su estreno en la temporada 2026 de las Grandes Ligas el pasado 4 de mayo, en una visita ante los Cardenales de San Luis. Aquel día, Chourio tuvo una jornada perfecta, al conectar cuatro imparables (dos dobles) en cuatro turnos, en lo que fue un gran augurio de lo que venía.

El criollo ha jugado 16 encuentros desde su regreso a la acción, y ha conectado al menos un hit en 13 de ellos. Gracias a esta excelente racha, muestra promedio de .292, con siete dobles, un cuadrangular y cinco carreras impulsadas.

No cabe duda de que Jackson Chourio pasó por un momento sumamente complicado, al llegar lesionado luego de coronarse como campeón del mundo con Venezuela, sin embargo, ha podido recuperarse satisfactoriamente y ya es nuevamente uno de los bateadores más importantes de su equipo.