Pedro Ramírez produce su primera carrera en la MLB con su primer imparable

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Un día después de cumplir su sueño de debutar en la MLB, Pedro Ramírez logró concretar un par más y gracias a un solo swing. Y es que al disparar su primer imparable en el Big Show, también fue capaz de remolcar su primera carrera.

Ramírez y un batazo para el recuerdo

Todo esto sucedió durante el careo de Cachorros de Chicago y Astros de Houston, en el Wrigley Field, para cerrar esta serie que no fue del todo positiva para el elenco de casa.

La conexión del grandeliga venezolano ocurrió en la segunda entrada. Allí, con corredores en las esquinas, disparó un doble hacia el jardín derecho que le permitió a Moisés Ballesteros anotar la rayita del empate. Minutos más tarde pisó el home con la del 3 a 1 tras un sencillo de Nico Hoerner.

Recordemos que Pedro Ramírez es el prospecto número 2 del conjunto de Chicago. Por su parte, en la LVBP pertenece a los Leones del Caracas, quienes ya ven con muy buenos ojos una posible incorporación para la temporada 2026-2027.