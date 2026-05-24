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MLB: Orlando Arcia sigue en estado de gracia con los Mellizos de Minnesota

El infielder venezolano no ha parado de batear desde que Minnesota lo ascendió esta temporada a Grandes Ligas

Por

Theoscar Mogollón González
Domingo, 24 de mayo de 2026 a las 06:16 pm
MLB: Orlando Arcia sigue en estado de gracia con los Mellizos de Minnesota
Foto: @twins
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Finalizó otra jornada positiva para los Mellizos de Minnesota y Orlando Arcia. Y es que durante este domingo, el equipo cerró con una victoria ajustada por 6 a 5 sobre las Medias Rojas de Boston, barriendo de esa manera la serie en el Fenway Park y sumando su séptimo triunfo de los últimos 10.

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El grandeliga venezolano fue llamado a las Grandes Ligas con la intención de darle mayor profundidad al infield de los Mellizos, además que la organización quería aprovechar el gran momento ofensivo que vivía en Triple-A. Justamente, ambos aspectos han dado sus frutos durante esta semana.

Orlando Arcia tuvo una presentación de tres imparables (un doble) en cinco turnos, además que sumó una carrera anotada. Si bien apenas cuenta con tres presentaciones, en todas esas siempre conectó al menos un indiscutible.

En el sexto capítulo pegó su segundo sencillo de la tarde, el cual le permitió minutos más tarde pisar el home tras un hit de Austin Martin para igualar la pizarra. Por su parte, en el octavo abrió con el tubey, solo que ninguno de sus compañeros supo aprovechar la situación para moverlo de la antesala.

Números de Orlando Arcia en la temporada 2026 de la MLB

  • 3 juegos
  • 11 turnos al bate
  • 6 hits
  • 1 doble
  • 1 carrera impulsada
  • 1 carrera anotada
  • .545 AVG
  • .545 OBP
  • .636 SLG
  • 1.181 OPS

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