MLB: Orlando Arcia sigue en estado de gracia con los Mellizos de Minnesota

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Finalizó otra jornada positiva para los Mellizos de Minnesota y Orlando Arcia. Y es que durante este domingo, el equipo cerró con una victoria ajustada por 6 a 5 sobre las Medias Rojas de Boston, barriendo de esa manera la serie en el Fenway Park y sumando su séptimo triunfo de los últimos 10.

Arcia responde con el madero

El grandeliga venezolano fue llamado a las Grandes Ligas con la intención de darle mayor profundidad al infield de los Mellizos, además que la organización quería aprovechar el gran momento ofensivo que vivía en Triple-A. Justamente, ambos aspectos han dado sus frutos durante esta semana.

Orlando Arcia tuvo una presentación de tres imparables (un doble) en cinco turnos, además que sumó una carrera anotada. Si bien apenas cuenta con tres presentaciones, en todas esas siempre conectó al menos un indiscutible.

En el sexto capítulo pegó su segundo sencillo de la tarde, el cual le permitió minutos más tarde pisar el home tras un hit de Austin Martin para igualar la pizarra. Por su parte, en el octavo abrió con el tubey, solo que ninguno de sus compañeros supo aprovechar la situación para moverlo de la antesala.

Números de Orlando Arcia en la temporada 2026 de la MLB