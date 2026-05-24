Histórica barrida: Los Twins conquistan Fenway Park por primera vez en décadas

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Los Minnesota Twins firmaron una auténtica hazaña histórica al completar una emocionante barrida de tres juegos sobre los Boston Red Sox en el mítico Fenway Park. Con un triunfo definitivo de 6-5, el conjunto de Minnesota logró llevarse los tres encuentros de la serie en territorio de Boston por primera vez en casi 32 años.

Este logro estadístico no se veía desde el periodo del 13 al 15 de junio de 1994, lo que resalta la magnitud de lo conseguido por el equipo. Además, el histórico resultado ratifica el gran momento que atraviesa la organización de Minnesota, sellando su décima victoria en los últimos 14 compromisos disputados.

Una victoria dramática bajo el agua

El triunfo no llegó de forma sencilla, ya que el encuentro se disputó bajo una lluvia constante que dejó el cuadro interior convertido en un completo lodo para el noveno episodio. Los de Minnesota tomaron la ventaja decisiva en la sexta entrada gracias a un rally de tres anotaciones impulsado por un sencillo productor de Brooks Lee.

A la ofensiva también aportó el receptor venezolano Willson Contreras, quien conectó su undécimo cuadrangular de la temporada (líder del equipo) para castigar el picheo del abridor de los Minnesota. La victoria se la adjudicó el lanzador Bailey Ober, colocando su récord en seis triunfos y dos derrotas.

Final de infarto en la novena entrada

El desenlace de la victoria se selló con un monumental out en el plato durante la parte baja de la novena entrada. El corredor emergente de Boston, Connor Wong, intentó anotar desde la inicial la carrera del empate tras un doblete de Isiah Kiner-Falefa, pero fue devorado por una gran asistencia del campocorto Ryan Kreidler.