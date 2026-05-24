El "Juez" decide: Aaron Judge rompe su peor sequía y castiga a los Rays

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Aaron Judge se vistió de héroe en el Yankee Stadium al conectar un dramático jonrón de dos carreras en la parte baja de la novena entrada ante los lanzamientos de Kevin Kelly. El estacazo hacia la banda contraria no solo definió el encuentro 2-0, sino que desató la euforia de la fanaticada neoyorquina al dejar tendidos en el terreno a los Rays de Tampa Bay.

Este cuadrangular representó el décimo séptimo vuelacercas de la temporada para el "Juez" y su cuarto jonrón de oro en las Mayores (el primero desde 2022). Curiosamente, por la trayectoria del batazo hacia el jardín derecho-central, las mediciones indicaron que la pelota solo habría sido jonrón en tres estadios de todas las Grandes Ligas.

El fin de una pesadilla ofensiva

El monumental batazo tuvo un sabor a redención para el capitán de los Yankees, quien arrastraba una de las peores rachas ofensivas de su carrera profesional. Judge llegó al plato sumido en un doloroso bache de apenas un imparable en sus últimos 24 turnos oficiales al bate.

Dato clave: Con este cuadrangular, el toletero puso fin a una cadena de 11 juegos consecutivos sin conectar jonrón ni remolcar carreras, la sequía más prolongada y preocupante desde que juega en el mejor béisbol del mundo.

Una victoria vital para Nueva York

Más allá del logro personal de Judge, el batazo selló un triunfo crucial para los Yankees, que necesitaban con urgencia salir de una racha de tres derrotas consecutivas. Además, significó apenas su quinta victoria en los últimos 15 compromisos, devolviéndoles el oxígeno en la exigente División Este.

La victoria también sirvió para frenar en seco el gran momento de Tampa Bay, que ostentaba una seguidilla de cinco triunfos en fila. Con este resultado, los dirigidos por Aaron Boone consiguieron su primer éxito del año ante sus rivales divisionales y recortaron la distancia en la tabla a cuatro juegos y medio del liderato.