Susto para Toronto: Vladímir Guerrero Jr. esquiva una fractura tras pelotazo

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El estelar inicialista de los Toronto Blue Jays, Vladímir Guerrero Jr., encendió las alarmas este domingo al abandonar el encuentro frente a los Pittsburgh Pirates. El slugger dominicano recibió un fuerte pelotazo en el codo derecho durante la quinta entrada de un juego que terminó en derrota para su equipo por 4-1.

La frustración del jugador fue evidente, ya que se retiró de inmediato al vestuario sin mediar palabra con el mánager John Schneider ni con el cuerpo médico. Afortunadamente, los exámenes radiológicos iniciales descartaron una fractura y el diagnóstico se limitó a una contusión.

El impacto del golpe y su disponibilidad

De acuerdo con reportes de Sportsnet, el estratega John Schneider explicó que el impacto afectó directamente la zona del nervio. Pese al dolor inicial, el cuerpo técnico mantiene el optimismo sobre la condición de su máxima figura.

El propio timonel aseguró a MLB.com que existe una "posibilidad real" de que el primera base regrese a la alineación este mismo lunes para enfrentar a los Miami Marlins, dependiendo de cómo evolucione la inflamación en las próximas horas.

La durabilidad de una estrella

Guerrero Jr. registra esta temporada tres cuadrangulares, 22 carreras impulsadas y un OPS de .758. Perderlo por tiempo prolongado sería un golpe devastador para la ofensiva canadiense, considerando además su impresionante durabilidad.

Dato clave: El pelotero de 27 años ha sido el pilar de la franquicia, disputando al menos 156 partidos por temporada desde el año 2021, lo que demuestra su consistencia física en las Mayores.

Domingo de pesadilla médica para Toronto

La jornada fue doblemente preocupante para los Blue Jays, quienes también perdieron a su lanzador estrella, Dylan Cease, debido a molestias en el tendón de la corva izquierdo. El as derecho se someterá a una resonancia magnética preventiva.

Aun así, el panorama general parece favorable para el equipo, ya que Cease manifestó su deseo de no perderse su próxima apertura. El diestro lidera las Grandes Ligas con 92 ponches y mantiene una efectividad de 3.05.