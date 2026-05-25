MLB: Los bates de Atlanta quedan a deber en otra gran salida de Martín Pérez

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Martín Pérez cumplió a la perfección sus labores de abridor durante la jornada de este domingo. Sin embargo, y tal como ya parece ser costumbre, el apoyo ofensivo quedó cortísimo para tratar de sumar la victoria. Y es que los Bravos de Atlanta nunca reaccionaron y terminaron cediendo por 2 a 1 ante los Nacionales de Washington.

Ya no es culpa de Martín

Con esta caída ya son tres las del zurdo venezolano en esta temporada 2026 de la MLB, y casualmente en las tres sus compañeros nunca pudieron responder con el madero. De hecho, esas tres derrotas se concretaron tras permitir cuatro carreras en 16.1 innings de labor.

Para esta ocasión, el de Las Matas colgó ceros en los primeros cuatro capítulos donde solo se le embasaron tres rivales (uno de ellos por una base por bolas). Pero en el quinto sufrió un pequeño desliz que le costó su única rayita en contra, esto luego de tolerar un doble y par de sencillos seguidos.

Ya en el sexto, Martín Pérez volvió a dominar las acciones y tras regalarle un boleto a Andrés Chaparro y dominar a CJ Abrams con un elevado, el manager optó por reemplazarlo. Su línea de trabajo fue de 5.2 entradas en las que recibió cinco indiscutibles y una carrera, con dos bases por bolas y dos ponches.

Números de Martín Pérez en la temporada 2026 de la MLB