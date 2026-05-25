Clase del 2026: Cifra de venezolanos debutantes en MLB podría superar la del 2025

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La presencia de peloteros venezolanos en la MLB se ha consolidado con el pasar de los años, sobre todo en esta última década. En la actual temporada 2026, un total de 10 prospectos nacidos en Venezuela han cumplido el sueño de estrenarse en las Grandes Ligas, y eso que todavía no ha finalizado el mes de mayo.

Una cifra en aumento

Justamente, en esta semana que recién finalizó fuimos testigos de otros tres ascensos más que merecidos, lo que llevó a que la lista de grandeligas venezolanos aumentara a 515.

Peloteros venezolanos que han debutado en la temporada 2026 de la MLB

Jedixson Páez (P) | Medias Blancas de Chicago | 26 de marzo de 2026 Jeferson Quero (C) | Cerveceros de Milwaukee | 29 de marzo de 2026 José Franco (P) | Rojos de Cincinnati | 30 de marzo de 2026 José Fernández (SS) | D-backs de Arizona | 31 de marzo de 2026 Yohendrick Piñango (OF) | Azulejos de Toronto | 26 de abril de 2026 Jesús Rodríguez (C) | Gigantes de San Francisco | 4 de mayo de 2026 Omar Martínez (C) | Angelinos de Los Ángeles | 8 de mayo de 2026 Gabriel González (OF) | Mellizos de Minnesota | 22 de mayo de 2026 Víctor Bericoto (OF) | Gigantes de San Francisco | 22 de mayo de 2026 Pedro Ramírez (IF) | Cachorros de Chicago | 23 de mayo de 2026

Con una cifra que promete seguir aumentando, ya solo es cuestión de otros dos estrenos para igualar el número con que cerró la temporada 2025. Y es que como muchos recordarán, el año pasado ascendieron un total de 12 peloteros venezolanos, repartidos entre marzo y agosto.

Peloteros venezolanos que debutaron en la temporada 2025 de la MLB

Luarbert Arias (P) | Marlins de Miami | 31 de marzo Juan Morillo (P) | D-backs de Arizona | 19 de abril Jorbit Vivas (IF) | Yankees de Nueva York | 2 de mayo Moisés Ballesteros (DH) | Cachorros de Chicago | 13 de mayo Bradgley Rodríguez (P) | Padres de San Diego | 31 de mayo Wikelman González (P) | Medias Blancas de Chicago | 20 de junio Andry Lara (P) | Nacionales de Washington | 2 de julio Kenedy Corona (OF) | Astros de Houston | 7 de julio Luis Curvelo (P) | Rangers de Texas | 31 de julio Luinder Ávila (P) | Reales de Kansas City | 13 de agosto Máximo Acosta (IF) | Marlins de Miami | 18 de agosto Jhostynxon García (OF) | Medias Rojas de Boston | 22 de agosto

¿Cuál es la cifra récord de peloteros venezolanos debutantes en una temporada de MLB?

Lo único cierto hasta ahora es que 12 no es ni cerca la cifra más alta de peloteros venezolanos debutantes en una temporada de las Grandes Ligas. De hecho, 15 es uno de los números que más se repite en las últimas dos décadas (2024, 2019, 2013 y 2007), y todavía no entra ni en el podio.

Y es que para tener una idea, la cifra máxima se había implantado en 2014 con 20 grandeligas venezolanos y se igualó en 2015, dejando atrás los 18 de las campañas 2006 y 2008.

Sin embargo, no fue sino hasta el 2022 cuando el récord pasó a ser de 24 peloteros, convirtiendo esa Clase en la más numerosa para Venezuela en la MLB.