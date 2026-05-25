Los Padres de San Diego muestran serio interés en el venezolano Antonio Senzatela

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Con la temporada de las Grandes Ligas marchando a toda máquina y la lucha en la División Oeste de la Liga Nacional al rojo vivo, las gerencias empiezan a mover sus fichas estratégicas. Los Padres de San Diego, enfocados en blindar su cuerpo de pitcheo para mantenerse en los puestos de vanguardia, han manifestado un marcado interés en adquirir los servicios del lanzador derecho venezolano Antonio Senzatela, actualmente en las filas de los Rockies de Colorado.

De acuerdo con reportes de la prensa especializada en el mercado de Las Mayores, la oficina de San Diego está evaluando activamente las opciones disponibles para fortalecer una rotación abridora que ha sufrido el desgaste natural de la campaña y diversos contratiempos físicos. Senzatela emerge como una pieza sumamente atractiva debido a su perfil y a su vasta experiencia lidiando con los exigentes bateadores del viejo circuito.

Experiencia y resistencia probada en la división

Para los Padres, el nombre de Senzatela no es en absoluto desconocido. El oriundo de Valencia ha desarrollado la totalidad de su carrera en la Gran Carpa vistiendo el uniforme de los Rockies de Colorado, un factor que la gerencia de San Diego valora positivamente por varias razones clave:

Conocimiento del terreno: Al haber lanzado durante años en la División Oeste de la Liga Nacional, conoce a la perfección los estadios, los esquemas de los rivales directos y las tendencias de los bateadores de la zona.

El factor Coors Field: Sobrevivir y tener éxito como abridor en la altitud de Denver es una de las tareas más difíciles para cualquier serpentinero. El cuerpo técnico de los Padres considera que, al salir de ese entorno hostil para los lanzadores, los números eufóricos y la efectividad de Senzatela podrían verse notablemente beneficiados en un parque amigable para el pitcheo como el Petco Park.

Brazo de confianza: Cuando está plenamente saludable, el carabobeño es un devorador de entradas capaz de darle un respiro vital tanto a los abridores principales como al cuerpo de relevistas.

Las piezas sobre el tablero

Un eventual traspaso obligará a ambas organizaciones a sentarse a negociar los términos económicos y los prospectos que viajarían a las granjas de Colorado. Los Rockies, en plena fase de reconstrucción y enfocados en el talento joven de cara al futuro, ven en Senzatela una valiosa moneda de cambio para obtener piezas de proyección antes de que expire la fecha límite de cambios.

Para Antonio Senzatela, un movimiento a los Padres representaría una oportunidad de oro en su carrera: pasar de un equipo en reconstrucción a una organización diseñada con el único objetivo de pelear por la Serie Mundial. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si las conversaciones se intensifican y el derecho venezolano empaca sus maletas con destino a San Diego para vestirse de fraile.