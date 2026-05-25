MLB: Maikel García está entre los mejores bateadores en este departamento ofensivo

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Maikel García es una de las figuras principales en la actual temporada de la Major League Baseball y así sus números lo respaldan. El antesalista de los Reales de Kansas City se ha convertido en una pieza clave dentro de la ofensiva de su equipo gracias a su consistencia con el bate y esto le ha permitido adquirir mayor protagonismo en el terreno.

El venezolano lidera actualmente el departamento de dobles entre sus compatriotas en las Mayores con 14 conexiones de dos bases y está en el top 10 de toda la Gran Carpa, una cifra que refleja su capacidad para producir contacto sólido y generar oportunidades ofensivas para Kansas City.

Maikel García - MLB

Más allá de los números, el pelotero de 26 años ha mostrado una evolución importante en su juego ofensivo. El tercera base ha mejorado notablemente su selección de pitcheos y su capacidad para utilizar todo el terreno, convirtiéndose en un bateador incómodo para los lanzadores rivales.

El desempeño del venezolano también ha sido clave en momentos de presión. Sus dobles han llegado en situaciones importantes, impulsando carreras y manteniendo vivo el ataque de los Reales en varios encuentros de la temporada.

Defensivamente, García continúa demostrando seguridad en la antesala y busca ganar su segundo Guante de Oro en este 2026. Su energía y agresividad en el terreno lo han convertido en uno de los jugadores más confiables para el cuerpo técnico.

Finalmente, con más de la mitad de la campaña 2026 por disputarse, Mikel García buscará mantener su ritmo ofensivo para no solo ser líder entre los venezolanos, sino establecer nuevas marcas personales en su carrera y pelear por los más grandes premios individuales.