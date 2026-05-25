MLB: Willson Contreras hace olvidar a Rafael Devers con una racha formidable

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Cuando llegó a Boston, Willson Contreras tenía una responsabilidad bastante clara: convertirse en el nuevo productor de carreras del equipo, rol que habían asumido en tiempos recientes Alex Bregman y Rafael Devers. Si bien a los Medias Rojas no les está yendo bien, se puede decir que el criollo ha cumplido con creces.

En una ofensiva que sufre actualmente una enorme cantidad de problemas, el primera base venezolano ha sido prácticamente el único bateador consistente y confiable del lineup patirrojo, al responder en momentos complicados, cuando los suyos han necesitado de un batazo importante para pelear por un triunfo.

De hecho, en este preciso momento, Willson Contreras encadena una racha de ocho juegos consecutivos con al menos un imparable, y en ese período de tiempo muestra números realmente formidables, que demuestran que su contratación fue un total acierto.

Willson Contreras encendido

En su racha actual de ocho juegos consecutivos con al menos un inatrapable, Willson Contreras ha sido realmente un vendaval ofensivo para los Medias Rojas de Boston. En 31 turnos durante este lapso de tiempo, el venezolano registra 14 inatrapables, un doble, dos triples y tres vuelacercas, además de 10 impulsadas.

Además, su promedio de bateo en estos ocho compromisos es de .452, además de un OBP sensacional de .469 y un OPS fantástico de 1.372.

Gracias a esta excelente seguidilla ofensiva, Willson Contreras subió su average de la temporada de .245 a .281, su OBP de .360 a .376 y su OPS de .802 a .899. Es líder de los Medias Rojas en OBP, slugging, OPS ajustado, cuadrangulares y carreras impulsadas, por lo que se puede decir que ha hecho olvidar a Devers y a Bregman con éxito.