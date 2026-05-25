MLB: ¿Podrán los Yankees de Nueva York frenar el dominio de Michael Wacha?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada regular de la Major League Baseball no se detiene y los Yankees de Nueva York vuelven al terreno este lunes 25 de mayo con la misión de mantener su mejor ritmo colectivo y seguir en la pelea por el primer lugar de la División Este de la Liga Americana.

Si bien es cierto que enfrente tendrán a un rival que históricamente les ha generado problemas desde la lomita. Sin embargo, la organización parte como favorita para el encuentro ante los Kansas City Royals, pero la presencia de Michael Wacha, que ha sido uno de los lanzadores más efectivos a la hora de jugar ante los “Bombarderos”,

El experimentado derecho será el encargado de abrir por los Reales y llega respaldado por números sólidos frente a los Yankees. A lo largo de su carrera, Wacha registra una efectividad de 3,12, estadística que refleja lo incómodo que ha sido para una de las ofensivas más mediáticas de las Grandes Ligas.

Yankees vs. Michael Wacha

El enfrentamiento genera expectativa porque Nueva York contará nuevamente con varias de sus principales figuras ofensivas, lideradas siempre por su capitán, Aaron Judge.

Michael Wacha ha construido una reputación de pitcher inteligente y efectivo, capaz de cambiar velocidades y limitar el daño incluso ante alineaciones poderosas. Contra los Yankees, esa fórmula le ha funcionado durante años, especialmente gracias a su control y capacidad para evitar contactos sólidos en momentos de presión.

El favoritismo de lado de los Yankees demuestra la confianza que existe alrededor de este roster, pero a la hora de salir al terreno de juego todo puede cambiar y la ofensiva de Kansas City buscará respaldar a su abridor desde el primer inning.

Finalmente, todo está listo para un choque que promete intensidad desde el primer lanzamiento y que podría marcar lo que puede ser la semana para estas dos organizaciones que tienen muchas expectativas por cumplir a lo largo del año, en especial del lado de los Yankees de Nueva York.