Santiago Giménez: La esperanza de gol de México en su propio mundial

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El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, solo 14 días separan al fanático futbolero del evento deportivo más importante. Y hoy toca hablar de uno de los países sede del certamen: México, que tiene en Santiago Giménez su esperanza goleadora.

El 'Tri' necesita que el ariete vuelva a su mejor versión para trascender en el Grupo A, que integra junto a las selecciones de Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

El delantero es una de las piezas que necesitar recuperar el técnico Javier Aguirre, sobre todo, después de una campaña muy pobre con cifras ofensivas, en la que sumó un solo gol a lo largo de 18 partidos.

Esos números sin duda alguna están muy por debajo de lo que se espera de un jugador como él, que ha tenido varios meses en un letargo de productividad.

El mejor Santiago Giménez

Su paso por el AC Milán no ha dejado buenas sensaciones en el mexicano, que ha evidenciado una evidente involución en su capacidad como goleador.

De ahí, a que en la selección extrañen esas cifras que ostentaba cuando vestía los colores del Feyeernoord en Países Bajos, cuando despertó el interés de muchos grandes en Europa.

Su última gran producción en cuanto a las redes contrarias la firmó en la 2024-25 entre el equipo neerlandés y el AC Milan, en ese curso registró unos 22 tantos en 38 partidos.

Ni hablar de la campaña anterior a esa en la que Santiago Giménez marcó 26 dianas en 41 compromisos, siendo de lo más protagonista en Países Bajos y que lo llevó a estar en la discusión del mercado de fichajes.