Mundial 2026: ¡Alarma Neymar Jr! Peligra su debut con Brasil

Suscríbete a nuestros canales

Neymar Jr está pasando por un verdadero calvario de cara al Mundial 2026. El brasileño sufrió para entrar en la lista de convocados de cara a representar a Brasil en la Copa del Mundo. Sin embargo, los problemas para el jugador del Santos no han terminado con un nuevo percance.

Ney se sometió a rigurosos exámenes médicos que ratificaron la gravedad de su nuevo problema. Se confirmó que tiene una lesión a nivel muscular, que sufrió en los entrenamientos recientes. Los resultados determinaron que deberá estar de baja entre 2 y 3 semanas de juego.

Esta desafortunada situación médica descarta por completo la presencia del histórico futbolista en los amistosos de preparación de Brasil. El cuerpo médico trabajará a contrarreloj para intentar recuperar al referente ofensivo, quien se mantiene como la principal duda para el Mundial.

Neymar Jr: ¿Cuáles son los partidos que se va a perder con Brasil?

Neymar Jr entró en la última lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026. Sin embargo, la única condición que tenía el cuerpo médico de la selección era el estado de forma del brasileño de 34 años. Si estaba sano, sería parte de la convocatoria para el Mundial.

La realidad es que ya tuvo un problema muscular que lo deja en jaque para el primer duelo de Brasil. De hecho, se espera que se pierda entre 2 y 3 semanas de juego. Con eso en mente estaría fuera para los juegos de preparación contra: Panamá (31 mayo), Egipto (6 junio).

Ahora bien, donde realmente preocupa es para enfrentar a Marruecos, que es la primera jornada del Mundial. Sería el debut de la canarinha y del Grupo C en un campeonato que será extenso y con mucho tiempo de recuperación. Sin embargo, parece que para el debut, está descartado.

¿Puede Neymar salir de la convocatoria por lesión?

Carlo Ancelotti fue muy claro sobre la convocatoria de Neymar Jr: "Para jugar debe estar al 100%". Sin embargo, la información que se maneja desde la Federación Brasileña de Fútbol es que el jugador no saldrá y se mantendrá trabajando con los médicos de la selección.

Con eso en mente, parece difícil que Ney salga de la selección. Salvo que no pueda disputar ningún minuto, de lo contrario se mantendrá concentrado y trabajando con sus compañeros en la búsqueda de su próxima estrella mundialista, la misma que no logran desde 2002.