Mundial 2026: Neymar llegó en helicóptero a su encuentro con Carlo Ancelotti

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La selección de Brasil ya inició su concentración de cara al gran objetivo del año: el Mundial 2026. Este miércoles 27 de mayo fue el escogido por el técnico Carlo Ancelotti, que reunió a varios de sus futbolistas en la Granja Comary donde está ubicado el centro de alto rendimiento de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF). Allí todos estaban muy pendientes de una situación: su encuentro con Neymar.

La propia confederación de este país compartió las imágenes de todos los jugadores que iban llegando, así como el momento en el que el técnico italiano estrechó su mano con la estrella que posará con el dorsal '10'.

Eso sí, el inicio de este recorrido a lo interno del combinado, tiene una pequeña incertidumbre apegada sobre la salud de 'Ney', tras una lesión que sufrió el pasado 17 de mayo en una pantorrilla y que lo tendrá en revisión para conocer un diagnóstico exacto sobre su estado físico.

Neymar llegó en helicóptero al encuentro con Carlo Ancelotti?

El primero en decir presente a Teresópolis fue el mediocampista que dejará el Manchester United al cierre de temporada, Casemiro. Posteriormente, se espera que a lo largo de la jornada se vayan incorporando 23 jugadores disponibles.

Eso sí, en el listado estarán ausentes tres futbolistas por ser finalistas de la UEFA Champions League: Gabriel Magalhaes, Martinelli y Marquinhos. En la prensa brasilera también se añadió que la CBF alquiló helicópteros para que los futbolistas llegaran a tiempo y seguros, entre ellos el propio Neymar.

El primer entrenamiento quedó programado a realizarse durante este mismo miércoles, pero por la tarde. A su vez, estas sesiones también serán para preparar a la 'canarinha' de cara a los dos compromisos amistosos que disputarán previo a la Copa del Mundo.

El primero de esos partidos de la Brasil de Neymar, como antesala al Mundial 2026, será ante Panamá el 31 de mayo en el estadio Maracaná para despedirse del país y, posteriormente, se medirán a Egipto el 6 de junio en Cleveland.