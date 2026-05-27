Mundial 2026: Análisis de las fortalezas y debilidades del Grupo D

Suscríbete a nuestros canales

El 11 de junio ya es una de las fechas más esperadas del año, en la que se dará el pistoletazo de salida al evento deportivo más importante: el Mundial 2026. Justamente, ya en modo 'Copa del Mundo' los fanáticos han iniciado el seguimiento más directo del certamen.

En esa dirección, hoy toca analizar uno de los grupos del torneo, en este caso el D, que tiene como integrantes a las selecciones de Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.

Particularmente, una de las zonas que más atención manejará en el certamen por tener a uno de los combinados anfitriones del evento: Estados Unidos, que comparte este rol con México y Canadá.

Estados Unidos en el Mundial 2026

Ser anfitrión, sin duda alguna, es un plus para el equipo. Contar con el apoyo de la grada ayudaría en esos momentos de envión, así como también su adaptación al entorno.

Sergiño Dest (PSV), Christian Pulisic (AC Milan) y Weston McKennie (Juventus) son de esos nombres en equipos top, que pueden dar un salto de calidad en el torneo.

Ahora, como debilidades hay que apuntarle que tiene problemas muchas veces para romper bloques defensivos que se cierran en demasía y que su defensa puede ser inconsistente ante selecciones muy técnicas.

Paraguay: la garra

Los guaraníes vuelven a una Copa del Mundo, después de no participar en Catar 2022. Son un equipo que históricamente se ha erigido como un bloque muy competitivo y aguerrido.

Su estilo defensivo se puede convertir en una fortaleza siempre y cuando los compromisos se mantengan cerrados, pero pasa a ser una debilidad cuando tiene que buscar resultados en los ofensivo.

Esto viene a ser el principal hándicap del combinado guaraní, que depende mucho de sus contragolpes y la velocidad constante. Si su rival se les cierra, necesitarían de algo que les ha faltado: gestación.

Australia

Es un seleccionado que basa su estilo en un bloque muy ordenado tácticamente, así como en la presión y su intención de cerrar espacios a sus rivales. Ahora bien, su principal problema es que manejan menor talento individual que otros rivales.

Al mismo tiempo, esas limitaciones ponen en manifiesto las posibilidades de que puedan sufrir ante equipos rápidos técnicamente y que suelan jugar rápido.

Turquía

Es una selección candidata a quedarse con el grupo. Su listado aguarda muchísimo talento joven con efectivos como Arda Guler y Kenan Yıldız, quienes pueden destrabar cualquier partido con su talento.

Ahora bien, su problema más severo como equipo es que pierden rápidamente la concentración defensiva si reciben un gol tempranero. A su vez, la falta de experiencia en algunos nombres les puede jugar en contra.

Con todo esto, el conteo regresivo sigue su curso para el Mundial 2026 y el ambiente se sigue elevando conforme se acerca el evento deportivo más importante del año.