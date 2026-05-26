Mundial 2026: Análisis de las fortalezas y debilidades del Grupo C

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El Grupo C del Mundial 2026 promete convertirse en uno de los más atractivos de la primera fase gracias a la mezcla de tradición, talento emergente y selecciones que llegan con realidades completamente distintas, pero con toda la motivación de hacer historia.

La selección de Brasil aparece como el gran favorito, pero Marruecos, Escocia y Haití buscarán sorprender en una zona que podría dejar partidos de alta intensidad a lo largo de las fases de grupos.

El combinado brasileño llega nuevamente como candidata al título y no es para menos. Con una plantilla repleta de figuras y una generación joven que combina velocidad, técnica y profundidad ofensiva, la “Canarinha” parte con ventaja sobre sus rivales. Sin embargo, la presión histórica y las expectativas siempre representan un desafío adicional para el gigante del fútbol.

Mundial - Grupo C

Marruecos vuelve a un Mundial con el respeto ganado tras sus recientes actuaciones internacionales. El conjunto africano ha demostrado solidez defensiva, disciplina táctica y una mentalidad competitiva capaz de incomodar a cualquier selección.

Su principal fortaleza está en el orden colectivo y la experiencia de varios jugadores que militan en las principales ligas europeas. La duda pasa por su capacidad ofensiva en partidos donde necesite asumir el protagonismo.

Escocia, por su parte, intentará consolidarse como una de las sorpresas del torneo. El combinado europeo llega con intensidad física, presión alta y un estilo directo que suele complicar a rivales técnicamente superiores. Aunque no posee la profundidad de plantilla de otras selecciones, su fortaleza mental y el trabajo grupal pueden convertirla en un rival incómodo durante toda la fase de grupos.

Haití aparece como el equipo con menos favoritismo en el papel, ya que esta es su segunda participación en la historia en la Copa del Mundo, pero también como una selección capaz de jugar sin presión. Su velocidad en ataque y el entusiasmo de disputar una cita mundialista podrían darle herramientas para competir.

Finalmente, sobre el papel, Brasil parece tener el camino más claro hacia la siguiente ronda, mientras Marruecos y Escocia protagonizan una lucha que promete ser una de las más equilibradas del torneo. Por último, Haití intentará romper los pronósticos en un grupo donde cualquier descuido podría cambiar completamente su destino.