Tres equipos de la Liga FUTVE ganarán dinero por el Mundial 2026

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La Liga FUTVE sumará una importante victoria económica e institucional en la Copa del Mundo 2026. Tras confirmarse la convocatoria final de la selección de Panamá para la cita mundialista, se oficializó que tres clubes criollos recibirán un aporte financiero directo por parte de la FIFA.

Los defensores Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira) y Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello), junto al delantero Tomás Rodríguez (con paso clave por el Monagas SC), consiguieron asegurar sus nombres en la lista definitiva del conjunto canalero.

Cabe destacar, que La Guaira y Puerto Cabello recibirían 11 mil dólares diarios por la convocatoria de estos futbolistas.

¿Por qué recibirán un aporte económico?

El reglamento de la FIFA establece que las compensaciones se distribuyen de acuerdo al tiempo que el futbolista estuvo inscrito en cada club durante los dos años previos a la competición. Bajo este criterio, la realidad de las tres instituciones venezolanas se dividirá de la siguiente manera:

Deportivo La Guaira

La entidad naranja es la gran ganadora de este anuncio. Al haber mantenido la ficha y regularidad de Jorge Gutiérrez durante todo el ciclo requerido, La Guaira será el único club venezolano que percibirá el 100% del bloque económico asignado por la FIFA para un jugador.

Academia Puerto Cabello

El conjunto "porteño" recibirá una inyección de dinero correspondiente al porcentaje del tiempo que el zaguero Jiovany Ramos ha defendido la camiseta en el tramo final de la ruta mundialista.

Monagas SC

A pesar de que Tomás Rodríguez defendió los colores azulgranas hasta finales de 2025, la FIFA reconoció formalmente al cuadro de Maturín como uno de los clubes contribuyentes en el desarrollo y preparación del ariete para la Copa del Mundo, otorgándole una porción del beneficio financiero.