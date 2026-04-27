¡Toma nota! Así se jugarán los cuadrangulares del Torneo Apertura de la Liga FUTVE

Suscríbete a nuestros canales

Todo listo para la fase definitoria del primer semestre de la Liga FUTVE. El fútbol venezolano ya tiene a los ocho protagonistas que lucharán por el trofeo del Torneo Apertura, y este lunes 27 de abril se sortearon los dos cuadrangulares, en donde los equipos batallarán por un cupo en la Gran Final de este campeonato.

Deportivo La Guaira, Metropolitanos, Deportivo Táchira, Universidad Central de Venezuela, Portuguesa, Estudiantes de Mérida, Carabobo y Academia Puerto Cabello, son los ocho equipos que lograron sellar su cupo para esta instancia. Ahora, ya conocen a sus rivales con los que batallarán durante todo el mes de mayo.

Así quedaron los cuadrangulares del Torneo Apertura

El Cuadrangular A, que tiene a Deportivo La Guaira como cabeza de serie, tendrá también a Universidad Central de Venezuela, Portuguesa y Academia Puerto Cabello, por lo que podremos ver al último campeón (UCV) y al último líder de la Acumulada (La Guaira) juntos.

Por su parte, el Cuadrangular B, liderado por Metropolitanos, está conformado también por Deportivo Táchira, Estudiantes de Mérida y Carabobo, por lo que además de tener Clásico Andino, también podremos disfrutar de la rivalidad creciente entre los equipos que disputaron la estrella en 2024 (Táchira y Carabobo).