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Mundial 2026: Estados Unidos revela su lista oficial para defender su casa

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Meridiano

Martes, 26 de mayo de 2026 a las 04:19 pm
Mundial 2026: Estados Unidos revela su lista oficial para defender su casa
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La Selección de Estados Unidos anunció este martes 26 de mayo la convocatoria definitiva de 26 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, certamen que se celebrará en territorio estadounidense, además de México y Canadá.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino afrontará una de las mayores oportunidades de su historia al disputar el torneo como local, algo que no ocurría desde 1994. En esa ocasión, el conjunto de las barras y las estrellas avanzó hasta los octavos de final y fue eliminada por Brasil que a la postre fue campeón.

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