Mundial 2026: Fortalezas y debilidades de las selecciones del Grupo B

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El Mundial 2026 sigue en el conteo regresivo. El evento deportivo más importante del año está cada vez más aumentando las emociones y expectativas, mientras el seguidor futbolero empieza a preocuparse en los detalles del certamen.

Entre los focos que suelen identificarse ahora mismo están los grupos y los análisis que ya se hacen sobre los favoritos de cada uno, al mismo tiempo de aquellos que pueden dar la campanada.

Hoy toca el turno del Grupo B, que conforman las selecciones de Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza. De entrada, parece una zona bastante pareja, en la que no hay una selección que realmente destaque por encima de las otras.

¿Quién es el favorito del Grupo B en el Mundial 2026?

Por historia en mundiales, Suiza parte como la candidata a tener mejor rendimiento en este grupo. No suele ser una favorita al título, pero históricamente sí ha sido una selección que complica muchísimo en fase de grupos y en octavos.

Xhaka y Ricardo Rodríguez representan la experiencia del grupo con el que intentarán volver a pelear en la Copa del Mundo. Son unos viejos conocidos y pueden liderar a ese vestuario.

Como selección han competido en 14 ediciones y han estado hasta en tres oportunidades en cuartos de final, lo que marca que es un combinado acostumbrado a grandes instancias.

Fortalezas

Son cuatro selecciones con algo de paridad y ese aspecto puede garantizar compromisos muy cerrados, en los que prevalezca la táctica y el orden para poder sacar los resultados que ayuden a avanzar.

A su vez, dentro de una fortaleza notable es que tienen como integrante a uno de los equipos anfitriones, Canadá, que puede llevar mucha presencia a los estadios en estos compromisos.

Debilidades

Bosnia y Herzegovina tiene todo para ser un equipo incómodo, pero realmente no es considerada una selección élite en el mundo, mucho menos Catar, por lo que se puede originar un nivel más bajo al de otras zonas del certamen.

Por su parte, la dependencia de algunas figuras pueden configurar otra debilidad en una selección como Canadá, que tiene figuras desequilibrantes como Alphonso Davies y Jonathan David, que tendrían que cargar constantemente con el peso ofensivo de los suyos.