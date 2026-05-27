Mundial 2026: ¿Candidatos al títulos? Países Bajos confirma a sus elegidos para la Copa del Mundo

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La selección de Países Bajos anunció oficialmente su convocatoria para el Mundial 2026, un torneo en el que compartirá grupo con Japón, Suecia y Túnez. El combinado neerlandés integra uno de los grupos más atractivos y competitivos del campeonato, generando gran expectativa entre los aficionados por el nivel de las selecciones involucradas.

El seleccionador Ronald Koeman apostó por una lista con futbolistas de experiencia y liderazgo, encabezada por figuras como Virgil van Dijk, Frenkie de Jong y Memphis Depay. La presencia de estos referentes refuerza las aspiraciones de una selección que buscará volver a ser protagonista en la máxima cita internacional.

No obstante, también hubo ausencias destacadas en la convocatoria. Jeremie Frimpong quedó fuera debido a los problemas físicos que arrastró durante la temporada, mientras que el delantero Emmanuel Emegha tampoco logró entrar en la lista final. Países Bajos debutará en el torneo el próximo 14 de junio frente a Japón en Arlington, en un encuentro que marcará el inicio de su camino mundialista.

Convocatoria de Países Bajos para Mundial 2026