La fiebre del Mundial llega a las redes y trae un particular cambio en esta app

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La Copa del Mundo 2026 ya se juega en todos los rincones del planeta, incluso en los más cotidianos. A medida que la expectativa crece en las calles y los estadios, el entorno digital ha comenzado a transformarse para sintonizar con el evento deportivo más grande del año. La última gran novedad llega directamente a las pantallas de nuestros teléfonos inteligentes a través de WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, que ha decidido sumarse a la fiesta con un cambio tan sutil como significativo.

Los usuarios más atentos a los detalles notaron una modificación instantánea en el teclado de emojis de la versión móvil actual de la plataforma. El clásico balón de fútbol, aquel diseño atemporal con parches pentagonales blancos y negros que acompañó los chats durante años, ha sido jubilado temporalmente. En su lugar, Meta ha integrado el diseño e identidad gráfica del balón oficial del Mundial 2026.

Este tipo de actualizaciones estéticas responde a la enorme relevancia cultural del torneo, transformando una herramienta de comunicación diaria en un espacio de celebración futbolística. Ahora, cada vez que un usuario envíe un mensaje para armar el debate sobre los partidos, comentar una jugada o simplemente alentar a su selección, el emoji reflejará el calco exacto de la pelota con la que las grandes estrellas buscarán la gloria eterna.

El cambio, que ya se encuentra disponible de manera global tanto para sistemas operativos iOS como Android tras instalar la última versión de la app, demuestra que la fiebre mundialista no conoce límites. Desde el terreno de juego hasta la palma de la mano, el torneo del 2026 ya domina la conversación y la estética de la era moderna.