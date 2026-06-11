Mundial 2026: Shakira canta "Dai Dai" en el Estadio Ciudad de México

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El show de apertura del Mundial 2026 se desarrolla en el imponente Estadio Ciudad de México, donde la estrella colombiana Shakira brinda un espectáculo único y lleno de buena música.

La cultura mexicana es resaltada por bailarines, actores y personalidades seleccionados para la inauguración de la fiesta del fútbol.

Shakira cantando

La barranquillera canta el popular tema "Dai Dai" con el artista nigeriano Burna Boy, un momento muy esperado y aplaudido por tratarse de una estrella latina, que por cuarta ocasión es convocada para una ceremonia mundialista.

Danny Ocean, Belinda, Los Ángeles Azules, Maná y J Balvin, son otros de los artistas que cantan en el recinto deportivo, que se encuentra lleno de punta y apunta.