Lluvia de críticas a "Shakibecca" tras cantar en vivo "Dai Dai" de Shakira

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Rebeca Maiellano, mejor conocida como Shakibecca, es la doble de la estrella colombiana Shakira. La venezolana se encuentra en México, donde cantó en vivo el tema “Dai Dai”, despertando malos comentarios del público, cuestionando sus pasos de baile y voz.

El polémico "Fanport" en el aeropuerto

Rebeca posteó en su perfil oficial de Instagram un video cantando en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde se instaló un “Fanport” del Mundial 2026, que comienza este jueves 11 de junio.

En el clip se muestra a Shakibecca cantando en vivo e intentando emular los pasos originales de Shakira, lo que despertó una ola de comentarios de internautas, por la utilización de imágenes relacionados con el torneo y por el performance.

Internautas consideran que la “doble internacional de Shakira”, ha sobrepasado todos los limites del respeto para la cantante, destacando que ya debe detenerse.

“Ni Shakira a cantando en vivo esa canción”, “Tiene la realidad alterada se siente la Shakira original”, “Alguien dígale que basta”, “Por respeto a Shakira, me aprendo la letra y la coreografía”, “No tiene nada en los movimientos de Shakira”, fueron algunas de las reacciones.

La realidad es que aún la estrella colombiana de 49 años no ha cantado el tema “Dai Dai” en un espectáculo, será la tarde de este jueves 11 de julio que lo haga en la gran apertura que se realizará Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Un historial de tensiones

No es la primera ocasión que la venezolana causa controversia. Hace algunos meses en México causó tenciones al interactuar con los fanáticos de Shakira, como si fuese ella, lo que molestó a un gran grupo que la tildaron de “obsesiva”.