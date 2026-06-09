Así se prepara Shakira para la apertura del Mundial 2026

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Faltan dos días para el inicio del Mundial 2026 y los preparativos para la apertura están en marcha. En este sentido, Shakira también alista motores para presentarse este próximo 11 de junio en la Ciudad de México junto a Burna Boy.

La colombiana ofreció una mirada a los ensayos para la ceremonia inaugural en su cuenta personal de Instagram. Desde el estadio, la intérprete alista su show en vivo con la presencia de todo su equipo de baile y una coreógrafa para garantizar un espectáculo a la altura de una Copa del Mundo.

Hasta el momento se desconocen detalles de lo que será la fiesta inaugural, pero se espera que el performance de la barranquillera sea el momento más comentado de la apertura.

Durante su estancia en México, Shakira protagonizó un encuentro con Belinda, con quien intercambió palabras y aprovechó para conectar con la fe al publicar una fotografía de la Virgen de Guadalupe.

Todo listo para el espectáculo

El show principal comenzará a las 13:30 horas del este de Estados Unidos y contará con la participación de Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Maná y Los Ángeles Azules.

Sin embargo, el instante más esperado es la salida de Shakira y Burna Boy para interpretar por primera vez “Dai Dai”, el himno de esta fiesta mundialista que cuenta con más de 100 millones de reproducciones en YouTube.

El 12 de junio, Canadá vivirá su propia celebración con Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara. En esa misma fecha, Estados Unidos albergará a grandes figuras como Katy Perry, Anitta y más.