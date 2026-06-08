Mundial 2026: Shakira es captada en los ensayos para la inauguración en México

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La ceremonia de apertura del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, y la estrella colombiana Shakira ya se encuentra ensayando todo lo que será el performance de “Dai Dai”, tema oficial de la justa deportiva que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.

Shakira de nuevo en un Mundial

La intérprete de “Ojos así” estará derrochando talento en el Estadio Ciudad de México el 11 de junio, junto al artista nigeriano Burna Boy.

Shakira de 49 años, se encuentra afinando detalles para brindar un show único, especial y de mucho brillo, cómo lo ha hecho en otros tres mundiales, pero, en las ceremonias de clausuras.

En las imágenes que corren en el internet aparece la artista en el recinto totalmente ambiento a una gran producción con bailarines y con una plataforma en el centro. En otras fotografías Shakira se muestra caminando y al pendiente todo.

¿Shakira y Belinda juntas?

La nacida en Barranquilla podría no solo estar con Burna en el monumental escenario, sino también con Belinda, con quien fue captada recientemente.

En redes sociales corre el momento exacto que Shakira y Beli se unieron en un fuerte abrazo de respeto y admiración, despertando emoción en el público por todo lo que será la ceremonia pautada para el 11 de junio.

La cantante española, pero con nacionalidad mexicana, conversaba muy tranquila con Shakira, mientras esperaba su turna para salir a escena.

Hasta el momento se desconoce si ambas estarán cantando juntas, o serán presentaciones individuales que tendrá cada artista internacional convocado.