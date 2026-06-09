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Apuñalan hasta la muerte a ganador de Grammy: Fue hallado en una residencia

Su trabajo en la música se hizo conocido por colaborar con grandes artistas como Zendaya, Dua Lipa, Britney Spears, Usher, Chris Brown, Ellie Goulding y muchos más

Por

Kleimar Reina
Martes, 09 de junio de 2026 a las 06:05 pm
Apuñalan hasta la muerte a ganador de Grammy: Fue hallado en una residencia
Mark Orabiyi, conocido en el medio artístico como Talay Riley / Cortesía
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Mark Orabiyi, conocido en el medio artístico como Talay Riley, murió apuñalado por tres sujetos en una propiedad ubicada en Londres el pasado 5 de junio.

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Durante el fin de semana se confirmó el deceso del letrista, ganador de un Grammy y pieza clave de grandes éxitos musicales de Dua Lipa y Britney Spears. Las autoridades recibieron un llamado de emergencia por apuñalamiento en Pankhurst Avenue.

Al llegar, la Policía Metropolitana halló el cuerpo del famoso con graves heridas. Talay Riley fue trasladado a un centro médico, donde fue declarado muerto.

Posibles responsables del crimen

Los agentes detuvieron a tres personas por el asesinato: dos hombres de 27 y 24 años, además de una mujer de 25, quienes se encontraban cerca de la escena del crimen. Hasta el momento no han revelado la identidad de los sospechosos.

La policía informa que otra víctima, un hombre de unos 20 años, también sufrió heridas de arma blanca y permanece hospitalizado con lesiones aparentemente no mortales.

Talay Riley, una pluma emblemática en la industria

Talay Riley ganó un Grammy en 2017 gracias a su aporte artístico con el tema "Lights On" de H.E.R., que ganó el premio al Mejor Álbum de R&B en la 61.ª edición. También trabajó en el sencillo de Dua Lipa de 2016, "Last Dance", y en "Young Dumb & Broke" de Khalid.

En el pasado colaboró con Zendaya, Britney Spears, Usher, Chris Brown y Ellie Goulding.

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