¿Lo sabías? Alicia Machado habló por primera vez de sus raíces cubanas

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Universo 1996 Alicia Machado estuvo de jurado en el tercer casting del certamen Miss Universo Cuba, celebrado en Miami. Allí habló con orgullo de sus raíces cubanas, y de cómo sus abuelos emigraron a Venezuela en busca de un mejor futuro, el cual lograron.

Orgullo por su herencia familiar

Comentó muy emocionada que sus abuelitos llegaron a Venezuela, presuntamente vinculados a la historia de las conocidas galletas Puig.

Siguió resaltando que de sus abuelos cubanos aprendió el trabajo duro, el amor y el respeto por una cultura diferente.

“Crecí en un hogar lleno de mucho amor y de respeto por mis abuelos. Mi abuelita me hablaba de la belleza de Cuba, de sus días en La Habana; ella fue mi fan número uno y su gran deseo era que Cuba regresara a Miss Universo”, comentó.

En este sentido, aseveró que contó con el respaldo de su abuelita, quien también se llamaba Alicia, cuando decidió posar desnuda en la prestigiosa portada de la revista Playboy.

“Andaba con la revista por toda Venezuela y le decía a la gente que mi piel, cuerpo y belleza fueron su herencia. Así que es un honor poder ayudar en la selección de una hermosa cubana que, aunque han sido criadas en Estados Unidos, no han dejado atrás a Cuba”, dijo.

Presencia venezolana en el Miss Universo Cuba

Machado estuvo acompañado del diseñador y preparador de misses, Prince Julio Cesar, el venezolano que actualmente lidera la franquicia cubana para Miss Universo.

La gran mayoría del público no tenía idea de las raíces cubanas de la aragüeña, quien representó al estado Yaracuy en el Miss Venezuela 1995 y que meses más tarde, ganó la cuarta corona universal para Venezuela en Las Vegas, Nevada.