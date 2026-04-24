Alicia Machado pidió ayuda a las autoridades para controlar a su hija

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La actriz y Miss Universo 1996 Alicia Machado reveló en el show “Desiguales” de Univisión, los momentos difíciles que ha vivido con su única hija Dinorah que la han llevado a pedir ayuda.

Alicia habla de su hija

En el show la empresaria y ganadora de la primera temporada de “La casa de los famosos”, debatía sobre el comportamiento de los hijos, contando que Dinorah ha tenido en ocasiones malas actitudes de desobediencia que la obligaron a llamar al 911.

Machado sin nada de filtros contó que durante las llamadas a confesado a las autoridades que Dinorah no obedece, se había escapado y salido de casa sin su permiso.

“No me ha importado llamar al 911 para decirlo, ya que para eso están las autoridades. Aquí en Estados Unidos el tema de los menores de edad es enorme y se tiene mucha ayuda. He tenido que llamar a las trabajadoras sociales por actitudes, ya que no es fácil”, dijo.

Las conductoras del show aplaudieron las palabras de Alicia, en especial Adamari López, quien resaltó que cuando la situación se sale de las manos es fundamental buscar la ayuda adecuada.

Dinorah que el próximo 24 de junio cumplirá 18 años, se ha mostrado en varias ocasiones muy cercana a su progenitora, quien reveló hace meses que quería enviarla a estudiar en Europa.

Alicia en "Desiguales"

Toda esta semana Machado ha estado como invitada especial en el show, ofreciendo su punto de vista sobre diversos temas del acontecer.

Igualmente, la empresaria ha mostrado gran cercanía con sus compañeras Adamari López, Migbelis Castellanos y Karina Banda.