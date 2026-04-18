Adamari López habla sobre la posibilidad de abrir un OnlyFans

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La presentadora Adamari López prendió en fuego las redes sociales al hablar abiertamente sobre la reconocida página OnlyFans, en un debate con su compañera de podcast, Chiquibaby.

La confesión ocurrió durante su programa digital "Ada y Chiqui de Show", donde ambas, entre risas, dejaron claro que la idea no es tan descabellada como parece.

OnlyFans como protagonista de la conversación

Todo inició cuando Chiquibaby soltó una frase que sorprendió incluso a su compañera. La conductora aseguró que estaba considerando seriamente abrir su propia cuenta, impulsada, según dijo, por la posibilidad de generar ingresos significativos.

"Bueno voy abrir mi página de OnlyFans, por demanda popular, bueno yo pienso que demanda popular los 4, 5 gatos que me siguen", mencionó.

La conductora agregó que existen creadores que ganan cifras elevadas mensualmente, lo que dejó impactada a Adamari, quien no tardó en reaccionar con humor e insinuó que, si esas ganancias eran reales, ella también podría replantearse su continuidad en el programa.

"Mi gente linda, yo quiero decirles que probablemente también yo voy a tener que dejar de venir a estos episodios de 'Ada y Chiqui de Show', porque eso es así y son 130 mil al mes, vámonos", respondió la boricua.

Adamari pone límites

Aunque la conversación avanzó con humor, Adamari López dejó clara su postura frente al tipo de contenido que estaría dispuesta a compartir.

La actriz confesó que no se siente cómoda con material de corte erótico o íntimo, pero no descartó del todo la idea de incursionar en la plataforma con un enfoque diferente, más alineado a sus valores personales.

Incluso, reveló una alternativa que ha generado curiosidad entre sus seguidores y es el contenido enfocado en sus pies, una parte de su cuerpo que recibe constantes elogios en redes sociales.

"Si es cualquier otro tipo de contenido normal, no me molestaría. Lo que pasa es que no sé si a la gente le interesaría… Ese contenido que no es vulgar", apuntó.

Aunque no han confirmado oficialmente la creación de sus cuentas, el tema ya está sobre la mesa y ha generado expectativa entre sus seguidores, quienes se dividen entre la sorpresa, el apoyo y la curiosidad.