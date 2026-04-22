Alicia Machado invitada especial en "Desiguales" y así reacciona el público

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Alicia Machado se encuentra derrochando talento en el show de Univisión “Desiguales”. La criolla se ha mostrado muy feliz y con mucha energía en la pantalla debatiendo de diversos temas con las presentadoras oficiales del popular programa.

Alicia en "Desiguales"

La ganadora de “La casa de los famosos 1” se ha mostrado como pez en el agua dando su opinión sobre las mujeres y la fuerza que deben tener en la vida.

Su complicidad ha quedado en evidencia con su compatriota Migbelis Castellanos, ha quien elogiado por su belleza y su gran trabajo como Miss Venezuela 2013.

Machado que es una mujer de rating, casi siempre es invitada especial a diversos programas latinos de Telemundo y Univisión, en este último canal estará durante toda esta semana en “Desiguales”.

“Ella da su opinión y la defiende como nadie. Alicia estará toda la semana para conversar sobre todos los temas de actualidad que te gustan y con un estilo que la hace una mujer muy desigual”, escribieron en Instagram.

Pura elegancia

La también empresaria ha utilizado una gama de colores muy llamativos en los vestuarios seleccionados en tonos azul claro, blanco y morado, que la han hecho lucir radiante.

Alicia durante el programa ha sido muy clara en compartir un gran consejo con el público de lo fundamental que es la libertad financiera en el amor.

Su peculiar humor y manera sincera de hablar ha despertado mensajes de aplausos en el público por verla en el programa semanal.