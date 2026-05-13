Alicia Machado arremete en contra de expareja de conductora de Telemundo

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La actriz, animadora y Miss Universo 1996, Alicia Machado, lanzó un duro comentario en contra de Luis Carlos Martínez, expareja de Ana Patricia Gámez. Fue en Instagram que la venezolana tildó al hombre de “vividor”, despertando diversas reacciones del público.

El origen de la polémica

La reacción de Machado llegó tras una publicación realizada por la periodista Mandy Fridmann, quien informó que según la Nuestra Belleza Latina 2010 decidió abandonar la residencia donde vivía con Carlos Martínez, y sus dos hijos, Giulietta y Gael.

Mandy destacó en el artículo que el hombre optó por permanecer en el inmueble, mientras que Ana Patricia deberá seguir costeando los gastos de la propiedad,

“La paz no tiene precio. El karma al vividor le llega”, escribió Alicia en un comentario de People en Español, recibiendo aplausos por el apoyo a su colega del medio.

Ana Patricia, quien actualmente trabaja en el show de Telemundo “La Mesa Caliente”, no se ha pronunciado por los reportes en los medios y el comentario de la soberana universal.

El fin de una década de amor

El 31 de mayo del 2014 Ana y Carlos se casaron en una ceremonia realizada en México, donde recibieron a familiares y amigos cercanos.

Hoy la pareja enfrenta un fuerte proceso de divorcio, según lo informó Ana Patricia en sus redes sociales, señalando que es el año más retador y delicado de su vida sentimental.

“No todos los recuerdos se llevan. Pero hay otros que son difíciles soltar. Este es mi proceso, guardar no siempre es olvidar, a veces es solo pausar”, escribió hace semanas en Instagram.