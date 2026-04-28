Alicia Machado confiesa quién es su Miss Venezuela favorita

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La Miss Universo 1996, Alicia Machado, volvió a acaparar titulares tras su más reciente aparición en el programa “Desiguales” de Univisión, donde protagonizó un momento inesperado que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Durante su visita al espacio televisivo, la venezolana dejó a todos boquiabiertos al confesar públicamente quién es su Miss Venezuela favorita, generando sorpresa entre todos.

El instante no solo quedó registrado en cámara, sino que tuvo un ingrediente especial, y es que, la protagonista de ese elogio estaba presente en el estudio y no pudo ocultar su reacción ante el inesperado reconocimiento.

Alicia Machado y su paso por "Desiguales"

La participación de Alicia Machado en “Desiguales” no pasó desapercibida. El programa, conocido por sus debates y confesiones entre sus conductoras, ha servido como plataforma para que figuras del entretenimiento compartan experiencias personales y opiniones sin filtros.

En este contexto, Machado se mostró cercana, espontánea y fiel a su estilo directo, lo que terminó generando uno de los momentos más comentados del show en los últimos días.

Su intervención formó parte de una dinámica donde las misses y figuras del espectáculo intercambian anécdotas y reflexiones sobre el mundo de los concursos de belleza, un tema en el que la venezolana tiene amplia autoridad tras haber ganado el Miss Universo en 1996.

"Mi Miss Venezuela favorita"

El momento inesperado llegó cuando Machado reveló, sin rodeos, que su Miss Venezuela favorita es Migbelis Castellanos, quien obtuvo la corona nacional en 2013 y posteriormente ganó “Nuestra Belleza Latina 2018”.

Desde el primer momento, la química entre ambas fue evidente. Al ingresar al estudio, Alicia Machado confesó sentirse feliz de compartir espacio con quien considera su reina favorita, destacando la admiración que siente por la zuliana.

“Qué chévere que me toque con mi Miss Venezuela favorita”, expresó la criolla. La confesión tomó por sorpresa a la propia Migbelis, quien reaccionó entre risas y emoción, asegurando que incluiría ese halago en su currículum.

En redes sociales, el momento se amplificó aún más con un video en el que ambas aparecen desfilando por el estudio, tomadas de la mano y sonriendo, demostrando una conexión auténtica que conquistó al público digital.