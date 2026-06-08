Ex de Jennifer López, pide a gritos una nueva novia: “Estoy triste”

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Después de semanas de especulaciones sobre su situación sentimental, Álex Rodríguez, ex de Jennifer López, decidió hablar de su presente amoroso de la forma más inesperada acompañado por uno de sus mejores amigos, David Ortiz, mejor conocido como ‘Big Papi’.

El exjugador de Grandes Ligas y empresario dejó claro que atraviesa una nueva etapa personal tras el fin de su relación con Jaclyn Cordeiro, con quien compartió más de tres años de romance.

Aunque la separación se produjo en términos amistosos, Rodríguez no ocultó que la soltería le está pesando más de lo que muchos imaginaban.

La confesión del ex de Jennifer López

La escena ocurrió durante una de las habituales transmisiones deportivas en las que Rodríguez y Ortiz comparten comentarios sobre béisbol y actualidad deportiva. Aprovechando una pausa, ‘Big Papi’ presentó a su amigo ante las cámaras con una revelación que provocó carcajadas.

Ortiz comentó que Rodríguez estaba nuevamente soltero y aseguró que necesitaba encontrar una novia dominicana. La respuesta de A-Rod no tardó en llegar: “Estoy triste, estoy triste, me tienes que ayudar”, dijo entre risas, generando una ola de reacciones en redes sociales.

El momento rápidamente llamó la atención de los seguidores del exdeportista, quienes interpretaron el comentario como una señal de que está dispuesto a darse una nueva oportunidad en el amor después de su reciente ruptura.

'Big Papi' se ofrece como "cupido" oficial

Lejos de quedarse en una simple broma, David Ortiz continuó desarrollando su plan sentimental para su amigo. El dominicano aseguró que cualquier persona interesada en conocer a Rodríguez tendría que pasar primero por él.

Con su característico sentido del humor, incluso adelantó que planea llevarlo a Santo Domingo para distraerse, disfrutar del ambiente local y, quién sabe, quizás encontrar a alguien especial en el camino.

“Déjame eso a mí, yo le dije a todo el mundo aquí que la que quiera hablar contigo de aquel lado, tiene que hablar conmigo”, apuntó David. “Ya ustedes saben, es conmigo con quien hay que hablar”, agregó con una carcajada.