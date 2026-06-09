Hijas del Rey Felipe VI y Letizia gozaron con Bad Bunny en Madrid

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La princesa Leonor y la infanta Sofía, hijas del Rey Felipe VI y Letizia de España, dejaron atónito al público, pero esta vez no por su presencia en actos oficiales, protocolos o compromisos institucionales.

Las jovencitas fueron captadas disfrutando del concierto de Bad Bunny en Madrid, lo que mostró una faceta mucho más cercana y natural de las jóvenes integrantes de la Casa Real española.

Las imágenes, difundidas inicialmente por el periodista Javi Hoyos y replicadas por numerosos usuarios en plataformas digitales, muestran a Leonor y Sofía cantando, bailando y disfrutando del espectáculo como cualquier otro fan del artista puertorriqueño.

La noche urbana junto a Bad Bunny

Lo que más llamó la atención fue el contraste entre las actividades que las hermanas habían realizado horas antes.

Durante la mañana participaron junto a los reyes de España en la misa del Corpus Christi celebrada en la Plaza de Cibeles y presidida por el papa León XIV, uno de los eventos más importantes del fin de semana en Madrid.

Sin embargo, al caer la tarde, el escenario cambió por completo. Leonor y Sofía acudieron al Estadio Riyadh Air Metropolitano para asistir a una de las presentaciones del boricua, quien se encuentra realizando una serie de conciertos multitudinarios en la capital española.

La transformación fue evidente y de los atuendos formales exigidos por el protocolo real pasaron a looks mucho más relajados y juveniles, acordes con el ambiente festivo del concierto.

Las imágenes que conquistaron las redes

Los videos que circulan en internet muestran a las hermanas acompañadas por amigas en uno de los palcos del estadio. Lejos de mostrarse incómodas por la atención mediática, ambas terminaron disfrutando del espectáculo entre canciones, bailes y risas.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando una de las acompañantes intentó cubrir a Leonor con un abanico al percatarse de que varios asistentes estaban grabando videos en su dirección.

La presencia de la heredera al trono español y de la infanta Sofía fue recibida con simpatía por miles de usuarios, quienes destacaron la naturalidad con la que ambas disfrutaron de una noche de entretenimiento.