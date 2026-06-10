Mundial 2026: Shakira no se detiene y ensaya en pleno vuelo para su show inaugural

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Si algo ha demostrado Shakira a lo largo de su carrera es que el éxito nunca ha sido producto de la casualidad. A pocas horas de protagonizar uno de los espectáculos más esperados del año, la cantante colombiana dejó claro que cada detalle cuenta y que la preparación no conoce límites.

La barranquillera sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de los ensayos para la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero lo que más llamó la atención fue que lo hizo desde el interior de su avión privado.

Allí, mientras viajaba rumbo a sus compromisos profesionales, la artista aprovechó el trayecto para practicar parte de la coreografía que presentará ante millones de espectadores alrededor del mundo.

Shakira canta "Dai Dai" desde las alturas

Vestida con un conjunto deportivo y siguiendo atentamente las indicaciones de su coreógrafa Darina Littleton, Shakira se mostró completamente concentrada en una presentación que promete convertirse en uno de los momentos más comentados de la inauguración mundialista.

Las imágenes compartidas por la cantante muestran parte de los ensayos de “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026 que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de admiración por parte de sus seguidores, quienes destacaron la disciplina de la artista y su capacidad para aprovechar cada espacio y cada minuto en medio de una agenda cargada de compromisos.

La relación entre la colombiana y los Mundiales de fútbol parece estar escrita para la historia. Después de marcar una generación con “Waka Waka" en Sudáfrica 2010 y de formar parte de otros eventos mundialistas, ‘Shaki’ vuelve a ser una de las figuras centrales de esta cita del fútbol.

Los ensayos entraron en su fase final

Tras compartir los videos grabados durante el vuelo, la cantante también mostró imágenes desde el Estadio Ciudad de México, recinto que albergará la ceremonia inaugural del torneo.

En los videos difundidos en sus redes sociales se observa a la artista recorriendo los túneles del estadio mientras practica los movimientos que realizará durante el espectáculo. Acompañada por su equipo, la artista afina los últimos detalles de su presentación.

La ceremonia de apertura del Mundial 2026 será inédita. Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se disputará en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

La inauguración principal tendrá lugar el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y contará con la participación de algunas de las figuras más importantes de la música internacional.

Además de Shakira y Burna Boy, el cartel incluye nombres como Alejandro Fernández, Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.