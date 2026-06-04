Danny Ocean hace historia y se une al Álbum Oficial del Mundial FIFA 2026

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El orgullo venezolano se hace sentir con fuerza en la cúspide de la escena musical y deportiva global. La FIFA confirmó oficialmente que el cantautor y productor venezolano, Danny Ocean, formará parte del selecto grupo de artistas que integran el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El intérprete dejará una huella imborrable al ritmo de "Partidazo", una canción que promete convertirse en el himno de celebración para millones de fanáticos y que captura la energía del fútbol.

Danny Ocean listo para el Mundial 2026

Esta gran noticia llega como el preámbulo perfecto para un momento cumbre, el próximo 11 de junio de 2026, Danny Ocean marcará un nuevo capítulo para la música venezolana al presentarse en vivo en la emblemática ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA en México.

Un hito histórico para el artista caraqueño, cuya carrera ha logrado conectar con millones de personas alrededor del mundo desde una propuesta construida con autenticidad, independencia creativa y una visión profundamente personal.

La inclusión del venezolano en este proyecto y en la inauguración del torneo no solo es un logro para su carrera, sino un momento histórico para la música venezolana.

El álbum oficial es una vitrina de superestrellas globales, y el venezolano compartirá el listado de canciones junto a íconos de la industria como: Shakira, The Rolling Stones, Daddy Yankee, Nelly Furtado, Tyla, Alejandro Fernández, entre otras grandes figuras de la música internacional.

Una historia de perseverancia

Mucho antes de los escenarios internacionales, las giras globales y los récords de reproducciones, Danny Ocean era un joven creativo de Los Dos Caminos, en Caracas, que trabajaba como diseñador gráfico mientras desarrollaba música desde la intimidad de su cuarto.

Con recursos limitados, una laptop y una necesidad genuina de expresarse, comenzó a construir el universo artístico que años después terminaría convirtiéndose en un fenómeno global.

Su historia representa la de toda una generación de venezolanos que aprendió a transformar la incertidumbre en impulso creativo. Sin grandes estructuras detrás al inicio de su carrera, Danny logró abrirse camino apostando por canciones honestas, una identidad clara y una conexión emocional que trascendió fronteras.

“Todo lo que he hecho desde el día uno ha sido llevar a mi país en el pecho”, ha expresado el artista en distintas oportunidades al hablar de sus raíces y del impacto que Caracas ha tenido en su música y visión artística.

El esperado álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que reúne estos titánicos talentos y la frescura de "Partidazo", estará disponible a nivel mundial este próximo viernes 5 de junio en todas las plataformas digitales de reproducción.